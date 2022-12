MacBook Air (2020) con M1 a soli 999€: il laptop PERFETTO da regalare a Natale

Definire “Best Buy” il MacBook Air con processore Apple Silicon M1 (il modello del 2020, per intenderci) è poco. Questo è infatti un dispositivo eccezionale, che ha sconvolto il mercato al momento della sua uscita e che continua a regalare gioie ancora oggi a distanza di due anni dal debutto. Capite bene che si tratta di un laptop fantastico, portatile, leggerissimo (pesa solo 1,3 kg), con uno schermo nitido (è un pannello LCD Retina da 13,3″) e con un SoC che è rivoluzionario. Di listino costerebbe oltre 1200€ ma grazie agli sconti di Amazon ve lo potete portare a casa con soli 999,00€. Sappiate che la colorazione disponibile a questo prezzo è quella “Gold” e se lo comprate oggi sarà a casa vostra giovedì 22 dicembre, in tempo per essere posizionato sotto l’albero di Natale.

MacBook Air (2020): a 999€ è un Best Buy

In primo luogo dobbiamo parlarvi dei vantaggi che si hanno comprando un prodotto su Amazon:

si ha diritto all’iscrizione gratuita a Prime Video se vi abbonate al servizio di Amazon Prime, che vi donerà, fra le altre cose, le spese di spedizione pari a 0 per tutti i gadget che sono spediti dal sito stesso;

si può godere di una garanzia di due anni dal portale, con assistenza tecnica dedicata attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Oltre a questa, avrete anche la garanzia di Apple per un anno;

volendo, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con la piattaforma di Cofidis;

c’è il reso gratuito entro il 31 gennaio 2023.

MacBook Air M1 è un laptop silenzioso, leggero, perfetto per lo studio, per i professionisti che vogliono un computer potente ma discreto. Pensate che si riesce perfino a fare editing video con file in 4K con questo dispositivo; definirlo eccezionale è anche poco. Approfittatene adesso e prendetelo su Amazon a 999,00€ (e non pensateci troppo, altrimenti rischiate che vi arrivi dopo Natale).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.