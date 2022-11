MacBook Air (2020) a soli 949€ su Amazon grazie al Black Friday

Il MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 è uno di quei laptop che non invecchia mai, non sfigura in alcun modo e riesce a reggere bene il confronto anche con le nuove uscite. Parliamoci chiaro: il SoC è potentissimo ancora oggi, vanta prestazioni fulminee ed è un chip all’avanguardia di fascia altissima. Pensate che il computer dal quale vi stiamo scrivendo ora è proprio lui e, personalmente, lo riesco ad utilizzare anche per editare video in 4K su Adobe Premiere Pro girati sia con smartphone che con mirrorless professionali.

Difficilmente troverete di meglio a questo prezzo, quindi vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione l’acquisto di questo laptop. A soli 949,00€ è da comprare senza pensarci troppo. Se poi avete un iPhone con Apple Watch, scoprirete la bellezza dell’ecosistema di Apple, una cosa che, una volta provata, non vi farà tornare indietro. Fra Handoff, funzioni crossdevice e molto altro ancora, scoprirete letteralmente un mondo nuovo.

MacBook Air (2020): Best Buy del giorno

Vi ricordiamo che il portatile è fanless, vale a dire “senza ventole”. Questo significa che non dispone di un sistema per la dissipazione del calore. Riesce a smaltire il caldo prodotto dal chip senza problema alcuno in altri modo, è silenziosissimo ed estremamente sottile e leggero. Pesa solo 1,24 kg ed è oltremodo potentissimo grazie al chip M1, un SoC più unico che raro (oltre che versatile), agli 8 GB di memoria unificata e ai 256 GB di spazio interno. Lo schermo si vede sempre bene (è un pannello LCD IPS da 13,3″) e la tastiera è comodissima per la digitazione.

Il PC è venduto e spedito da Amazon e gode di tutte le garanzie possibili; volendo, potrete anche dilazionare il pagamento del device in comode rate con il servizio interno di Cofidis o con la piattaforma proprietaria di Amazon stessa. A 949,00€ dovete comprarlo se siete studenti, lavoratori, video editor in erba, programmatori e non solo. MacBook Air (2020) è il laptop per tutti.

