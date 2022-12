MacBook Air (2020) a 999€: Best Buy ancora per pochissime ore

Il MacBook Air (2020) continua ad essere, ancora oggi, un Best Buy su tutti i fronti. Parliamo del primo laptop fanless di casa Apple (ovvero senza ventole), ma anche del primo portatile con processore Apple Silicon M1 (considerando anche il Pro da 13″ uscito in contemporanea). Questo gadget è un device meraviglioso, con una linea ancora oggi aggressiva ed elegante, una tastiera comoda anche per gli usi prolungati, un bel pannello luminoso Retina LCD da 13,3″, una batteria che promette un giorno di uso intenso (e mantiene le aspettative) e un processore che garantisce performance da sogno nell’ambito produttivo. Con questo computer riuscirete perfino a montare video in 4K di una qualsiasi mirrorless di ultima generazione o provenienti da uno smartphone premium.

Ammettiamo che a 999€ è ancora oggi un Best Buy che vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione se state cercando un PC tuttofare leggero e che, all’occorrenza, può diventare un fisso da paura: basta una tastiera esterna, un mouse, un cavo HDMI-USB Type-C e un monitor esterno e perché, no, anche un bel paio di casse o uno speaker Bluetooth. Così facendo avrete un desktop Setup unico ma che si “smembra” con facilità consentendovi di andare in giro con un laptop quasi invisibile.

MacBook Air (2020): non chiamatelo entry-level

Il suo peso di soli 1,3 Kg ve lo farà amare; vi assicuriamo che nello zaino tech di tutti i giorni tende quasi a sparire; per fortuna, leggerezza non vuol dire mancanza di potenza, anzi. Lui è potentissimo grazie al processore Apple Silicon M1 basato su architettura ARM, alla memoria unificata da 8 GB e allo storage da 256 GB su un SSD super veloce. Come sempre, per l’archiviazione dei file, foto, video e canzoni vi consigliamo piattaforme di cloud (ottime e accessibili da qualsiasi luogo) e SSD o HDD esterni portatili.

Insomma, per concludere: a 999€ è un ottimo affare ma crediamo che possa andare a ruba; sbrigatevi ad acquistarlo prima che diventi Sold Out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.