MacBook Air 15" con chip M3, nuovo minimo su Amazon: risparmi 330€

Il nuovo Apple MacBook Air 15″ con chip M3 è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 1.549,00€ invece dei 1.879,00€. E’ il prezzo più basso di sempre a cui sia mai stato proposto sull’e-commerce, con un ottimo risparmio sia sul suo prezzo di listino che sul suo prezzo mediano.

E’ in disponibilità immediata: se lo ordini subito lo ricevi a casa domani. E come sempre facciamo per gli acquisti così importanti, ti ricordiamo che scegliendo Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento, potrai spezzare l’importo in più rate mensili, rendendo l’offerta ancora più ghiotta e accessibile.

Questo modello di MacBook Air, lanciato nel 2024, è equipaggiato con il chip M3, l’ultima innovazione di Apple in termini di performance e efficienza energetica. Il display Liquid Retina da 15,3 pollici offre una risoluzione eccezionale, con colori vividi e neri profondi, ideale per qualsiasi tipo di contenuto visivo, dal lavoro grafico ai film in alta definizione.

La memoria unificata da 8GB assicura prestazioni fluide e reattive, consentendo di gestire facilmente il multitasking e le applicazioni più esigenti. L’archiviazione SSD da 512GB offre ampio spazio per tutti i tuoi file, garantendo velocità di accesso e trasferimento dei dati notevolmente superiori rispetto ai tradizionali dischi rigidi.

Il MacBook Air è dotato di una videocamera FaceTime HD 1080p, che assicura videochiamate di alta qualità, essenziale per riunioni virtuali e chiamate con amici e familiari. La presenza del Touch ID aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, permettendo di sbloccare il laptop e effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro.

Insomma, è un’opportunità unica per acquistare il MacBook Air 15″ con chip M3 a un prezzo scontato del 18%, risparmiando così 330€ sul prezzo di listino. Non fartela scappare!