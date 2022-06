MacBook Air 14" e MacBook Pro 13" (2022): in arrivo OGGI?

Dopo aver scoperto che il rivenditore B&H Photo ha svelato in anteprima il Mac Mini con M2 e il Mac Mini Tower, ora si scopre che ha elencato anche due nuovi prodotti portatili: stiamo parlando del MacBook Air da 14 pollici con M2 e del MacBook Pro 13″ con il medesimo chipset.

Cosa sappiamo sui nuovi MacBook in arrivo?

Questa è la prima volta che apprendiamo – dal vivo – del debutto dei suddetti laptop; in precedenza, sono stati scoperti da un tipster anonimo e condivisi con 9to5Mac. Tuttavia, vogliamo calmare i bollori: non è detto che l’azienda sveli davvero questi portatili. Si tratta di rumor non confermati, quindi vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”. Sul MacBook Air (2022) abbiamo letto veramente tantissime notizie: ora si scopre che arriverà in tre colorazioni (space gray, silver e gold), anche se Gurman ritiene probabile il debutto di una quarta colorazione (quella blue).

Noi vi invitiamo, come detto, a trattare questi gadget con “un pizzico di sale”; i rivenditori preparano dei cartellini segnaposto in previsione dei nuovi device, ma spesso Apple non comunica con i suoi partner fino alla presentazione stessa.

Inoltre, il rumor sull’eventuale debutto di un Air da 14″ non combacia con quanto abbiamo appreso in precedenza. Il Pro da 13″ invece, si diceva – in origine – che sarebbe dovuto arrivare a marzo scorso, ma ad oggi non abbiamo ancora visto nulla. Questo laptop dovrebbe presentare i tasti funzione (non dovrebbe esserci la Touch Bar quindi) e potrebbe disporre del chipset M2. Il pannello invece, dovrebbe essere lo stesso che abbiamo visto con la vendutissima iterazione del 2020 che, a proposito, si porta a casa a soli 1237,00€ con spedizione gratuita a soli 1237,00€.

Vi ricordiamo l’appuntamento di questa sera con il keynote di Apple dedicato agli sviluppatori: la WWDC inizierà (da noi in Italia) alle ore 19:00. Collegatevi su Telefonino.net per avere una copertura completa di tutte le novità in tempo reale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.