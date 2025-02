MacBook Air 13": potenza straordinaria con il chip M3 ad un prezzo imbattibile

Se stai cercando un laptop potente, leggero e con prestazioni eccezionali, il MacBook Air 13″ con chip M3 è la scelta che fa al caso tuo. Questo modello rappresenta infatti l’opzione perfetta per chi vuole un dispositivo che unisca la potenza di calcolo alla portabilità senza compromessi.

Grazie al suo suo display Liquid Retina da 13,6″, questo MacBook Air offre immagini straordinarie, colori brillanti e dettagli estremamente espressivi. Si tratta quindi dello schermo ideale sia per il video editing, che la grafica e per le attività di svago (come guardare un film o giocare ai videogame).

Il suo chip M3 è studiato per garantirti prestazioni incredibili, così come la CPU 8-core e la GPU 8-core. I suoi componenti all’avanguardia ti permetteranno di utilizzare più applicazioni contemporaneamente e la tua esperienza di utilizzo del dispositivo sarà estremamente fluida e dinamica.

Grazie alla memoria unificata da 16Gb pe i suoi 256 GB di archiviazione SSD, potrai inoltre archiviare all’interno del tuo MacBook Air una grande quantità di file e documenti, senza timore di caricare troppo rapidamente lo spazio a disposizione.

Come gli altri dispositivi Apple, il MacBook Air è noto per la sua straordinaria durata della batteria, fattore di cui tenere conto qualora tu debba utilizzarlo per lavoro o per portarlo sempre con te anche fuori casa.

Questo computer esiste in quattro diverse colorazioni (Grigio siderale, Galassia, Argento e Mezzanotte) e al momento su Amazon è venduto al prezzo straordinario di 1099 euro (contro i 1349 a cui viene venduto abitualmente). Non perderti questa occasione imperdibile e portarlo immediatamente a casa tua con il 19% di sconto.