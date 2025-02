MacBook Air 13 (M2): prezzo super con l'offerta Amazon di oggi

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dal MacBook Air 13 con chip M2 e 16 GB di memoria unificata. Il laptop di Apple, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 908 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateizzati. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

MacBook Air 13: un best buy su Amazon

Il MacBook Air da 13 pollici disponibile oggi in offerta su Amazon può contare sul chip M2 affiancato da 16 GB di memoria unificata e da 256 GB di SSD. Si tratta di una combinazione in grado di garantire ottime prestazioni e un’autonomia elevata. Tra le specifiche tecniche troviamo anche una tastiera retroilluminata con layout italiano oltre all’immancabile sistema operativo macOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il MacBook Air 13 nella versione descritta con un prezzo scontato di 908 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.