MacBook Air 13" M2 con rimborso fino a 300€ da Unieuro (Cambia il tuo PC)

Nelle ultime ore Unieuro ha lanciato la promozione Cambia il tuo PC. Valida fino all’11 aprile, consente agli utenti che acquistano un nuovo PC di ottenere un rimborso fino a 300 euro restituendo il proprio computer usato.

Tra i protagonisti della promo c’è anche il MacBook Air 13 con a bordo il processore M2, in offerta a 1.099 euro invece di 1.249 euro, con in più fino a 300 euro di rimborso qualora contestualmente all’acquisto si restituisca il proprio vecchio PC. In più è possibile pagare in tre rate a interessi zero da 366,33 euro al mese con Klarna o PayPal.

Unieuro Cambia il tuo PC: ottieni un rimborso fino a 300 euro con il MacBook Air 13 M2

La procedura per ottenere il rimborso concesso dalla nuova promozione Unieuro è molto semplice. La prima cosa da fare è acquistare il Macbook Air 13 M2 entro l’11 aprile, dopodiché richiedi il rimborso entro 15 giorni dalla data di acquisto. Una volta approvata la richiesta, hai tempo fino a 15 giorni per spedire il tuo computer usato.

La valutazione dell’usato è effettuata da Opia Ltd entro 10 giorni dopo aver ricevuto il PC. In caso di esito posito non ti resta che comunicare il valore di valutazione del dispositivo usato. Non devi fare altro: entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’esito positivo, riceverai il valore di valutazione sul tuo conto bancario.

Valuta dunque l’acquisto del MacbOkk Air 13 M2, in offerta a 1.099 euro anziché 1.249 euro sul sito ufficiale unieuro.it, e richiedi la valutazione del tuo dispositivo usato per ottenere un rimborso fino a 300 euro.