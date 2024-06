MacBook Air 13" M2 a un prezzo FOLLE (-250€)

Con l’arrivo della fantastica promo Summer Black Friday, gli sconti disponibili da Unieuro sono vari e super interessanti. Per questo, non dovresti farti scappare il MacBook Air 13″ con chip M2 finché è in super ribasso! Questo modello di MacBook Air si distingue per l’innovativo chip M2 di Apple, che offre prestazioni incredibilmente veloci e una gestione energetica senza precedenti.

Il chip M2 è dotato di una CPU a 8 core e una GPU a 10 core, permettendo al MacBook Air di gestire facilmente attività complesse, dall’editing video al gaming, con una fluidità impressionante. Ora, con lo sconto di 250€, è disponibile a soli 999,00€, un’opportunità imperdibile per chi desidera il meglio della tecnologia Apple!

Perfetto per lavorare e studiare al meglio: MacBook Air 13″ M2

Il display Retina da 13,3″ con True Tone offre colori vividi e un’eccezionale nitidezza, rendendo ogni immagine e video estremamente realistici. La risoluzione di 2560×1600 pixel garantisce un’esperienza visiva coinvolgente, ideale per qualsiasi tipo di lavoro o di svago. Non da meno, la tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore in base all’illuminazione ambientale, riducendo l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo.

Il design del MacBook Air è raffinato e leggero, con un peso di soli 1,24 kg, rendendolo perfetto per chi è sempre in movimento e deve portare il PC in viaggio. Da menzionare anche la tastiera Magic Keyboard che ti assicura un’esperienza di digitazione confortevole e precisa, mentre il trackpad Force Touch è spazioso e reattivo, supportando una vasta gamma di gesti multi-touch!

La durata della batteria è un altro punto di forza del MacBook Air M2, con un’autonomia fino a 18 ore di utilizzo continuativo, permettendo di lavorare, studiare o divertirsi senza interruzioni.

In conclusione, il MacBook Air 13″ M2 è un laptop eccezionale, perfetto per chi cerca un dispositivo potente, portatile ed elegante. Non lasciarti sfuggire questa offerta e porta a casa il MacBook Air M2 a un prezzo imbattibile fintanto che la super promozione è attiva, grazie al Summer Black Friday!