MacBook Air 13 M1 a un PREZZO da CAPOGIRO su eBay

Prezzo da capogiro su eBay per il MacBook Air 13 M1 di Apple. Il notebook estremamente portatile e silenzioso, lo acquisti risparmiando parecchio. Mettilo subito in carrello a soli 829,99 euro, invece di 1229 euro. Grande risparmio, ma qualità estrema per questo laptop dalle caratteristiche vincenti. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo e il venditore ha il 99,9% di feedback positivi. Cosa stai aspettando? Le scorte potrebbero essere già terminate.

MacBook Air 13 M1: ultimi pezzi su eBay a prezzo stracciato

Acquista gli ultimi pezzi del MacBook Air 13 M1 in offerta su eBay. La qualità oggi la ottieni a un prezzo stracciato. Dotato di chip Apple M1, questo notebook è estimamene affidabile. Le sue prestazioni e la velocità delle operazioni lo rende perfetto per qualsiasi utilizzo. Supporta anche app e giochi più impegnativi a livello grafico e di richiesta di risorse. Il nuovo sistema di raffreddamento avanzato e senza ventole lo rende estremamente silenzioso, perfetto se hai bisogno di concentrazione.

Acquistalo subito a soli 829,99 euro, invece di 1229 euro. Con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 276,66 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.