Mac Mini verrà aggiornato e avrà processori mai visti prima

Questa settimana Apple ha introdotto il nuovissimo Mac Studio, che è in qualche modo basato sul Mac mini ma possiede un hardware molto più potente; attenzione, questo non significa che sia arrivata la fine per il “vecchio” mini.

Poiché le voci indicano un nuovo Mac mini riprogettato in arrivo, 9to5Mac ha appreso da alcune fonti che Apple ne sta sviluppando due nuove versioni: una con M2 e una con il chip M2 Pro.

Mac Mini: facciamo il punto sulla nuova versione

Nome in codice J473, il nuovo computer desktop sarà alimentato dal chip M2, che è il chip entry-level di nuova generazione della mela per Mac e iPad. M2 rappresenterà il primo importante aggiornamento della famiglia di chip “M” dall'introduzione del primo modello nel 2020.

Internamente noto come “Staten“, M2 si basa sull'attuale chip A15, mentre M1 si basa sull'A14 Bionic. Sarà caratterizzato da una CPU a otto core (quattro core ad alte prestazioni e quattro core ad efficienza), ma questa volta con una GPU a 10 core più potente. I nuovi core delle prestazioni hanno il nome in codice “Avalanche” e i core dell'efficienza energetica sono conosciuti come “Blizzard“. Lo sviluppo del PC è in fase di completamento e la sua data di rilascio dovrebbe essere annunciata entro la fine dell'anno.

Mac mini con M2 Pro

Secondo le fonti di 9to5Mac, la mela aveva in programma di introdurre versioni di fascia alta dell'attuale mini con i chip M1 Pro e M1 Max, ma probabilmente sono state scartate per far posto al nuovo Studio.

Sappiamo anche che la compagnia sta lavorando su un altro nuovo Mac mini (nome in codice J474) che presenterà il chip M2 Pro, una variante con otto core ad alte prestazioni e quattro core di efficienza, per un totale di una CPU a 12 core contro la CPU a 10 core dell'attuale M1 Pro.

L'OEM di Cupertino attualmente non ha in programma di rilasciare una versione con i chip M2 Max o Ultra, proprio per non cannibalizzare le vendite della versione Studio.

Il mese scorso, un rapporto di Bloomberg ha rivelato che la mela potrebbe presentare nuovi PC con Apple Silicon a giugno durante il WWDC 2022, ma vi invitiamo a prendere questo report con “un pizzico di sale”.