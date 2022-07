Mac Mini: se siete dei videomaker DOVETE averlo

Uno dei dispositivi Apple che più mi è piaciuto è il Mac mini. Capiamoci: chi fa lavori di alto livello deve puntare sul Mac Studio ma tutti gli altri possono comprare questo desktop e dormire sonni tranquilli.

Vi racconterò quella che è stata la mia esperienza con questo gadget. Purtroppo non l’ho più perché l’ho venduto per passare al Mac studio ma solo perché erano cambiate le mie esigenze lavorative e necessitavo di una potenza spropositata per gestire clip video prodotte da cinepresa di altissimo livello.

Mac Mini: perché comprarlo?

Se lavorate con fotocamere mirrorless invece, il Mac Mini regge qualsiasi workflow. Per mia esperienza diretta posso confermarvi che il computer gestisce bene dei progetti pesanti su After Effects e su Premiere. Su FinalCut invece, potrete spingervi anche con i file 8K.

Il mio limite è stato il software più che l’hardware; se avessi usato Final Cut infatti, non avrei avuto necessità di cambiare, ma per esigenze lavorative (anche legate a quelle di altri colleghi) devo adoperare Adobe Premiere Pro, il quale richiede più sforzo lato CPU e GPU.

Ovviamente, essendo un film maker e un video editor, il mio racconto è un po’ limitato da questo utilizzo. Conosco personalmente amici e colleghi che sfruttano la potenza del Mac mini per i loro lavori di grafica, per lo studio, per scrivere la tesi o anche per montaggi video di alto livello.

Oggi lo portate a casa 699,00€ che è un prezzo assolutamente fuori di testa se pensate che è una macchina da lavoro eccezionale. Acquistandolo da Amazon avrete anche le spedizioni gratuite incluse nel costo finale E avrete diritto all’assistenza del sito, attiva tutti i giorni fino a mezzanotte. Non dimenticate che la garanzia è di ben due anni: Buon divertimento e buon lavoro con il vostro nuovo pc di Apple.

Dimenticavo una cosa importante: è piccolissimo oltre che compatto. Questo significa che volendo, potrete portarlo in vacanza così da essere sempre pronti all’azione. Vi basterà un mouse e la tastiera, oltre ad un cavo HDMI per collegare un monitor e sarete operativi. Più Smart working di così…!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.