Mac Mini: PREZZACCIO su Amazon, fallo tuo ADESSO

Oggi è un gran giorno per acquistare i nuovi dispositivi di casa Apple. Amazon sta scontando tantissimi prodotti e se siete interessati ad acquistarne uno, preparate le vostre carte di debito perché oggi si spende. Nello specifico, vogliamo segnalarmi un’offerta unica perché vi permetterà di portarvi a casa il computer desktop più apprezzato degli ultimi anni. Stiamo parlando del Mac mini con processore Apple Silicon, un vero gioiello che pesa poco, è trasportabile, è potentissimo e permette perfino l’editing dei video in 4K. Moltissimi grafici lo usano per lavorare e qualcuno anche per fare programmazione.

Mac mini con emme uno: che meraviglia

Partiamo subito dal prezzo che poi è il vero protagonista di questa offerta: 696,15 € con spedizione gratuita inclusa nel costo del computer. Volendo, potrete dilazionare il pagamento direttamente da Amazon in cinque comode rate. In poche parole sarà il sito a prendersi soldi senza dover mostrare alcuna busta paga, entrare in siti esterni o fare procedimenti particolari. Dobbiamo ora porre l’attenzione sulle performance però. Questo computer è un vero ritrovato tecnologico che può garantire prestazioni inimmaginabili, soprattutto per il prezzo a cui viene venduto; come detto in calce infatti, può eseguire l’editing dei video in 4K, fare lavori di grafica, fare la tesi, studiare e molto altro ancora.

Pensate che io stesso, prima di comprare il Mac studio per dei lavori graficamente molto pesanti, ho utilizzato questo Mac Mini per tutte le mie operazioni principali e non mi sono mai trovato male. Con l’ausilio di qualche hard disk esterno e SSD portatile infatti, sono riuscito a ottimizzare il mio workflow, sia sul fronte dell’editing dei video, sia nella gestione degli articoli o della scrittura. Voglio poi sottolineare che è estremamente facile da usare.la prima configurazione è immediata ed è a prova di bambino. Basta collegare il computer alla corrente, configurare il tutto con il proprio account Apple e eseguire la procedura guidata. Vi basterà quindi installare i software che vi servono e sarete pronti all’azione.

Non perdete tempo e portatevi a casa oggi questa meraviglia tecnologica al miglior prezzo di sempre, ma fate presto perché vi assicuriamo che tutti i gadget della mela stanno letteralmente andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.