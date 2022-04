Mac Mini: crolla il prezzo del PC più compatto di sempre (-220€)

Mac Mini con processore Apple Silicon M1 è uno dei computer desktop più economici del momento, pur essendo – allo stesso tempo – uno dei più performanti del mercato, soprattutto per la fascia di prezzo in cui si inserisce. Il suddetto device, venduto ad un prezzo di listino di 819,00€, costa solo 699,00€ su Amazon grazie ad una promozione speciale. Segnaliamo che il PC si trova in sconto ma è possibile dilazionare il suddetto pagamento in comode rate sfruttando il servizio di Cofidis. Praticamente, lo pagherete con piccole rate per tutta la durata del tempo che desiderate (5, 10 mesi o altro).

Sarò onesto e parlerò personalmente: se non si desidera un AiO com l’iMac (perché magari si possiede già monitor, mouse e tastiera), allora questo Mac Mini è la soluzione vincente. Io lo adoro: è potentissimo e mi permette di far girare fluido anche il mio workflow da videomaker con file prodotti dalla Sony A73 e editati su DaVinci Resolve 17, Adobe Premiere Pro o FinalCut. Certo, su quest’ultimo, il mio lavoro vola e sembra quasi di star montando con un tablet.

Mac Mini a 699,00€ è un’occasione da non perdere

Il suddetto computer è una bestia anche durante l’uso lavorativo o business, ma è pèerfetto anche per chi deve studiare, fare la tesi, fare ricerche. È vero che è un fisso, ma essendo così compatto, lo si può portare in valigia e usarlo all’occorrenza ovunque. Basta ricordarsi il mouse, la tastiera e un cavo HDMI e il gioco è fatto. Mesi fa, giusto per dirne una, l’ho portato in un viaggio e ho acchittato una postazione “fissa” nel retro di un locale dove mi sono messo a montare con la TV del posto. Insomma, capite bene che era una situazione ai limiti dell’impossibile, ma molto molto pratica. Mac Mini è un compagno di viaggio perfetto, ma è – soprattutto – un alleato prezioso se siete dei videomaker, fotografi, content creator o, perché no, anche studenti, ingegneri, architetti, SMM.

L’Apple Silicon M1 è stata la rivoluzione degli ultimi anni: a 699,00€ è un computer da comprare senza perdere tempo, ma siate veloci.