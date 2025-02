Mac mini con chip M4: tutta la potenza Apple ad un prezzo scontato

Se sei alla ricerca di un computer estremamente potente e versatile che offra tutte le prestazioni della tecnologia Apple, il Mac mini con chip M4 può essere senza dubbio la scelta adatta a te. Con una CPU a 10 core e una GPU a 10 core, questo computer offre versatilità, potenza e prestazioni straordinarie.

Ogni operazione – anche quelle più complesse – viene effettuata con fluidità e senza interruzioni grazie alla potenza di calcolo del chip M4 e all’integrazione di memoria, CPU e GPU in un’unica unità.

La memoria unificata è da 16GB, e ti permetterà di lavorare senza interruzioni gestendo una grande mole di dati o anche tenendo aperte più applicazioni simultaneamente. Questo Mac mini inoltre si presta perfettamente per eseguire editing, computer grafica e molto altro.

L’archiviazione SSD da 512 GB inoltre ti garantirà un avvio rapido e ampio spazio in cui allocare i tuoi file. Un’altra delle sue caratteristiche è la Gigabit Ethernet, che ti permetterà di avere una connessione stabile e veloce in qualsiasi momento, ideale per lavorare da remoto o per chi necessiti di scambiare dati continuamente.

Questo dispositivo è progettato per essere compatibile con altri dispositivi Apple e può essere sincronizzato con facilità con iPhone e iPad.

Si tratta senza dubbio di un computer che può essere usato sia a scopo professionale sia per il tempo libero, e in ogni caso offre alte prestazioni, velocità e un’ottima capacità di memoria.

Se desideri un computer che unisca queste caratteristiche ad un prezzo vantaggioso, Mac mini è senza ombra di dubbio la soluzione più adatta a te. Non lasciarti sfuggire l’occasione di averlo subito a casa tua al prezzo scontato di 899,00 euro (contro i 959,00 a cui viene venduto normalmente).