Mac Mini con chip M4: al minimo storico su Amazon è un vero affare (anche in 5 rate)

Il Mac Mini con chip M4 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al nuovo minimo storico. La versione da 256 GB, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 669 euro. Da segnalare anche lo sconto sulla variante da 512 GB che viene proposta a 929 euro. Entrambe le versioni, dotate di 16 GB di memoria unificata, sono disponibili ora al prezzo minimo storico e sono acquistabili anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Mac Mini con M4: un best buy assoluto ora

Il Mac Mini ha tutto quello che serve per poter essere considerato come il best buy del momento per chi è alla ricerca di un computer tecnico pronto all’uso, con un prezzo accessibile e prestazioni eccellenti. Il modello in questione è dotato del chip M4, realizzato a 3 nm, oltre che di 16 GB di memoria unificata e 256/512 GB di SSD. C’è anche il sistema operativo macOS con Apple Intelligence.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Mac Mini con M4 al prezzo scontato di:

669 euro per la versione da 256 GB

per la versione da 929 euro per la versione da 512 GB

Entrambe le varianti sono disponibili con pagamento in 5 rate mensili. La promozione in corso è disponibile solo per un breve periodo di tempo.