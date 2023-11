Mac mini (2023) con M2 Pro: il PC perfetto per i professionisti

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop per la vostra attività, per il lavoro, per lo studio, per le operazioni di grafica, video editing, postproduzione fotografica e non solo, oggi vi consigliamo l’ottimo Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 Pro. Questo device infatti, è un best buy per le prestazioni che è in grado di offrire, ad un costo però, contenuto. Di fatto sarà vostro con soli 1525,99€ e il modello in questione disporrà della memoria unificata da 16 GB e dello storage da 512 GB. Non pensateci troppo, questo è un gadget imperdibile per gli appassionati e per tutti coloro che necessitano di performance al top in un corpo compatto ma fisso.

Ovviamente in confezione troverete solo il computer e le periferiche le dovrete comprare in separata sede. Ciò implica che sarete voi a scegliere il mouse che preferite, la tastiera, il monitor e le casse Bluetooth. Nella scatola sarà presente solo il PC e il cavo di alimentazione, oltre alla manualistica, ovviamente.

Mac mini (2023) con M2 Pro: top in tutto

Ovviamente la presenza del processore Apple Silicon M2 Pro rende questo device adatto a molti, ma non a tutti. Rispetto all’iterazione consumer con chip M2, questo computer ha un prezzo decisamente più elevato (almeno 1000€ in più) e ciò lo rende perfetto per i professionisti che possono spendere cifre importanti per un prodotto da lavoro. Con questo device monterete video in 4K, farete post produzione fotografica ad alto livello, programmazione, lavori di grafica e molto altro ancora.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; non lasciatevelo sfuggire: a 1525,99€, spese di spedizione incluse, con il reso gratis entro un mese dall’acquisto, con due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, questo sarà il miglior device che potrete acquistare oggi.

