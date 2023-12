Mac mini (2023) con M2 Pro: il miglior tuttofare per i professionisti

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop di fascia alta di casa Apple, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2 Pro, 16 GB di memoria unificata e 512 GB di memoria su SSD interno.

Questo device è portentoso per professionisti dell’immagine e non solo, ma è anche eccellente per gli studenti che vogliono una macchina performante con cui fare render, programmazione, produzione musicale, editing video o post fotografica. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 1579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Diventa un best buy senza paragoni perché si pone esattamente un grado sotto il Mac Studio ma costa molto meno. In confezione vi ricordiamo che troverete solo il device e il cavo di alimentazione; le altre periferiche dovrete procurarvele voi, scegliendo quelle più congeniali per le vostre esigenze.

Mac mini (2023) su Amazon: il top di gamma dei PC consumer

Questo Mac mini, pur essendo un PC consumer, è in realtà potentissimo, adatto a chi ne deve fare un utilizzo lavorativo e non soltanto casalingo. È un desktop che ha potenza da vendere, è piccolo e compatto, dispone di tantissime porte sulla back cover ed è costruito con materiali di pregio. Fra le altre cose, ricordiamo che vanta la piattaforma proprietaria Apple Silicon M di seconda generazione, coadiuvata da banchi RAM esagerati e da un SSD super capiente (da 512 GB), non espandibile, ovviamente.

Viene venduto e spedito da Amazon, anche se al momento viene indicato che verrà consegnato dopo Natale; probabilmente è andato “sold out”, quindi dovrete attendere un pochino, ma preordinandolo adesso siete sicuri di prenderlo al prezzo più basso di sempre. Costa 1579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.