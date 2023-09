Mac mini (2023) con M2 e 512 GB: a 799,99€ è al suo MINIMO STORICO

Il Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 512 GB di storage su SSD super veloce si porta a casa con soli 799,99€, spese di spedizione incluse, ovviamente da Amazon. Sul noto portale di e-commerce americano infatti, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; uno fra tutti comprende infatti la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, cosa non da poco, si potrà dilazionare il pagamento con il servizio esterno di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero.

Mac mini (2023): best buy assoluto a questa cifra

Il Mac mini (2023) si presenta come un computer desktop compatto ma performante, dotato di tecnologie assurde, con un processore che fa girare fluide tutte le applicazioni, anche quelle più esose in termini energetici. Con questo device infatti, si potrà utilizzare DaVinci Resolve 18 senza problemi, si potrà fare editing video in 4K senza problemi, ma non solo: è un PC perfetto per fare lavori di grafica, di post produzione fotografica, di programmazione e non solo. Va altresì bene anche per scrivere articoli, per fare la tesi, per la operazioni di amministrazione o come computer “casalingo” per tutta la famiglia.

In confezione troverete solo il PC e il cavo di alimentazione, nulla più; le periferiche dovrete prenderle voi ma questo vi da un’ampia scelta. Potrete scegliere gli accessori a voi più congeniali; da un lato ci sono quelli di Apple, sempre ottimi e versatili, dall’altro però, ci sono quelli di brand terzi (come Logitech) che realizzano dispositivi eccellenti sotto tutti i punti di vista, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. A soli 799,99€ questo Mac mini (2023) con M3 e 512 GB di memoria interna è il best buy del giorno su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.