Mac mini (2023) con M2 a soli 599€ su Amazon: BEST BUY irrinunciabile

Uno dei computer di casa Apple più performanti di sempre è sicuramente il Mac mini (2023), un prodotto piccolo, compatto, versatile e leggero, che però viene venduto e spedito da Amazon ad un prezzo irrisorio. Grazie agli sconti folli presenti sulla piattaforma infatti, si potrà acquistare con soli 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Il modello che vi proponiamo è quello con processore Apple Silicon M2, coadiuvato da 8 GB di memoria unificata (RAM) e da un SSD super veloce e capiente da 256 GB. Tante le porte a disposizione dell’utente e se lo prenderete da Amazon avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche o di ripensamenti), si potrà dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati) e in più potrete beneficiare della garanzia del rivenditore per due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico. In alternativa, sappiate che ci sarà la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

Il Mac mini (2023) è un prodotto pazzesco, potentissimo anche se super compatto e ricco di features esclusive. Ci sono tantissime porte sulla back cover, pensate per collegare periferiche di qualsiasi tipo. Sotto la scocca c’è un potente processore Apple Silicon M2 che permette di eseguire software pesantissimi e potenti senza il minimo problema. Con 8 GB di memoria unificata invece, avrete sempre un multitasking fluido e privo di lag. L’SSD invece, è da 256 GB, capiente al punto giusto, ma velocissimo.

Fate presto se siete interessati all’acquisto del Mac mini (2023); con un prezzo di vendita di soli 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy da non lasciarsi sfuggire.