Mac mini (2023) con M2: a soli 559€ è il miglior PC da acquistare su Amazon

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota; l’ottimo Mac mini (2023), nella sua iterazione con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, costa soltanto 559,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che si tratta di un prezzo irresistibile per un device perfetto per la produttività, per il lavoro, lo svago multimediale, l’intrattenimento, per lo studio, per scrivere la tesi o gli articoli online. Non di meno è anche esteticamente bellissimo, con una costruzione in alluminio (color argento) ed è anche super compatto, ideale per essere messo su una scrivania elegante, in studio o in cucina.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

Fra le altre cose, acquistandolo da Amazon avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi: citiamo infatti la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime, si può beneficiare del reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto in caso di eventuali problematiche e, dulcis in fundo, sappiate che potrete beneficiare della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Si può usufruire della garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store, e di quella di Amazon per due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Il Mac mini (2023) è un PC potentissimo ma costa quanto un computer desktop di fascia medio-bassa. Con questo device potrete anche fare editing video o fotografico ad alti livelli, potrete usarlo per fare ricerche, per studiare, per fare programmazione o produzione musicale. Sulla back cover del terminale troviamo tante porte per la connettività next-gen: HDMI, USB Type-A e Type-C, ma non solo. C’è anche l’attacco Ethernet per la connessione cablata ad Internet.

Con un prezzo di soli 559,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, il Mac mini (2023) è il miglior computer da comprare adesso su Amazon: non lasciatevelo sfuggire.