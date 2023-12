Mac mini (2023) con M2: a 649€ è sempre una buona idea, prendilo adesso

Se siete alla ricerca di un nuovo computer casalingo per tutta la famiglia ma volete un prodotto che, all’occorrenza, sia anche super performante, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2. Il modello in questione è quello “entry level”, con 8 GB di memoria unificata (RAM) e 256 GB di spazio su SSD; grazie agli sconti di Amazon si potrà portare a casa ad un prezzo strepitoso (solo 649,00€ al posto di 729,00€, IVA inclusa) e pensate che le spese di spedizione saranno comprese nel costo del device. Non lasciatevelo sfuggire perché è uno di quei dispositivi super versatili, completi, ricchi di porte e funzionalità che noi ci sentiamo di consigliare praticamente a tutti e tutte.

Mac mini (2023): il computer per tutti

Il Mac mini (2023) va benissimo sia per lo studente che per il professionisti, è ottimo per chi lavora con la grafica, per chi gestisce social o fa operazioni di amministrazione. Altresì lo si può utilizzare come PC per tutti i membri di una famiglia; insomma, la versatilità è la sua caratteristica chiave. Grazie alle tante porte di cui dispone, può venir collegato a qualsiasi periferica. Vi ricordiamo, a tal proposito, che in confezione troverete il cavo di alimentazione e il computer, nulla più. Sarete voi a scegliere gli accessori che più si adatteranno alle vostre necessità.

Sotto la scocca, come detto, batte un cuore Apple Silicon M2 che sprigiona una potenza assurda; pensate che con questo chip si può anche fare editing video in 4K, post produzione di immagini RAW, elaborazioni grafiche in 3D e molto altro ancora. Il Mac mini (2023) è piccolo e compatto e mantiene il solito design che lo ha reso iconico negli anni: è in alluminio super resistente e robusto ed è proposto nella sola colorazione “silver”. A 649,00€ questo device di casa Apple è un vero best buy; lo sconto è altissimo (pari all’11% sul valore di listino). Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso.

