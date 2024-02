Mac mini (2023) con M2: a 579€ è sempre una BUONA IDEA

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale; di fatto, il meraviglioso computer Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di spazio su SSD, costa soltanto 579,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali; fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Il modello in questione è da prendere al volo, ma siate veloci. Si porta a casa con tantissimi vantaggi esclusivi.

Mac mini (2023): ecco perché comprarlo

Il meraviglioso Mac mini (2023) con processore Apple Silicon M2, 8 GB di memoria unificata e 256 GB è un vero best buy; parliamo di un PC desktop consumer che però è adatto anche ai professionisti. Il chip interno infatti, permette di eseguire applicazioni pesantissime senza il minimo problema, fa girare fluide tutte le app presenti online, anche quelle più impegnative. Non dimenticate che è ricco di porte (sulla parte posteriore) così potrete collegare tutte le periferiche che desiderate. Il sistema operativo macOS è degno di nota e permette di godere di tantissime features smart all’ultimo grido. Lo chassis è in alluminio riciclato, super minimal e super resistente.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrete comunque godere del reso gratuito in caso di ripensamenti entro un mese dall’acquisto e, volendo, avrete accesso alla garanzia di un anno con il costruttore, sempre valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A questa cifra è da comprare al volo, perciò non pensateci troppo: a soli 579,00€ dovete comprarlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.