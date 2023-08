Mac mini (2020) con M1 in offerta a tempo limitato, CORRETE (549€)

Oggi c’è una strepitosa offerta a tema Apple; il Mac mini (2020) con processore Apple Silicon M1 è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 549,00€, spese di spedizione incluse. È un’offerta a tempo limitato quindi non pensateci troppo; fatelo vostro prima che finiscano le scorte disponibili o prima che termini la promozione dedicata.

Mac mini (2020) con M1 in sconto su Amazon

La caratteristica distintiva del Mac Mini (2020) è il processore Apple Silicon M1, un chip progettato internamente dal colosso di Cupertino che, sin dal suo esordio, ha segnato una svolta nell’architettura dei computer Mac. Questo SoC combina CPU, GPU e altri componenti chiave su un singolo elemento e consente di avere prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica superiore rispetto alle generazioni precedenti con le soluzioni di Intel.

La CPU è composta da otto core, divisi in quattro core ad alte prestazioni e quattro core ad alta efficienza. Questa configurazione permette al Mac Mini di affrontare attività impegnative come l’editing video e la produzione musicale con facilità. La GPU integrata nel chip M1 è altrettanto impressionante ed è capace di offrire prestazioni grafiche fino a 6 volte superiori rispetto alle generazioni precedenti. Questo significa che il computer può gestire senza sforzo compiti graficamente intensi come il rendering 3D e il gaming avanzato.

Il Mac Mini (2020) conserva il design compatto che lo ha reso popolare fin dalla sua prima incarnazione. Le dimensioni ridotte lo rendono perfetto per chiunque abbia limiti di spazio sulla scrivania. Nonostante le dimensioni compatte, offre una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui porte Thunderbolt 3/USB 4, HDMI, Ethernet e jack per cuffie. Con un prezzo di soli 549,00€, spese di spedizione incluse, il device è un vero best buy. Non lasciatevelo sfuggire; a questo prezzo è incredibile.

