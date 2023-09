Mac mini (2020) con M1 a soli 599€: BEST BUY su Amazon

Oggi vogliamo consigliarvi un computer di fascia alta che viene proposto ad un prezzo praticamente irrisorio; il meraviglioso Mac mini (2020) infatti, il modello con processore Apple Silicon M1, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno, costa solo 599,00€ grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di Amazon. Capite bene che il prezzo è bassissimo per un terminale in grado di fare qualsiasi cosa: è ottimo per il video editing, per la post produzione fotografica, per la programmazione, per la produzione di musica ma è eccellente anche come PC casalingo, per tutta la famiglia o come macchina per studenti, magari per scrivere la tesi, i documenti e per fare le ricerche.

Tutto il sistema operativo si muoverà senza lag o rallentamenti e il software, coadiuvato dall’ottimo hardware, renderà l’esperienza d’uso semplicemente favolosa. Cosa aspettate? Con una cifra così è impossibile lasciarselo sfuggire, ma siate veloci: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro e la promozione potrebbe finire a breve.

Mac mini (2020): tanti vantaggi con Amazon

Il Mac mini (2020) si prefigura quindi come una macchina da lavoro potentissima; in confezione troverete solo il computer con il cavo di alimentazione. Per farlo funzionerà vi servirà un monitor, una cassa Bluetooth, un mouse e una tastiera. Per attivarlo vi basterà seguire la procedura guidata (è semplicissima) e non necessitate di nulla più. Insomma, parliamo sempre di un prodotto “plug-and-play”.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò significa che godrà di tanti vantaggi esclusivi; la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, potrete usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 599,00€ è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.