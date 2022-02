Ma quant'è bello andare in giro con lo scooter Xiaomi, PREZZO IN CROLLO

Un monopattino elettrico dicevi? E quale scelta potrebbe essere migliore se non uno Xiaomi Mi Scooter che paghi il minimo ma ti fa viaggiare al massimo? Un'occasione da non perdere è proprio su Amazon dove un risparmio di 30 euro te lo fa pagare il giusto. In altre parole con 299,99€ te ne vai in giro dove vuoi senza consumare soldi in benzina, perdere tempo per il parcheggio e fare le code in mezzo alla città.

La rivoluzione passa dall'elettrico e con questo monopattino tu sei in prima fila. Ovviamente puoi pagarlo anche con rateizzazione e pensa un po', con Prime attivo ti arriva già a partire da domani a casa, senza spendere neanche un euro in più.

Monopattino elettrico Xiaomi: le ali sotto i piedi, in tutto senso

Ti sposti per chilometri in modo semplicissimo e che non ti farà pentire neanche un secondo di aver fatto questo investimento. Lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential è uno dei migliori sul mercato e anche uno dei più prediletti. Questo ti fa capire che averlo in sconto è già un bel traguardo.

Due ruote, design lineare e leggero per soli 12 kg che da trasportare sono ben pochi rispetto agli standard di mercato. Display completamente digitale per sapere in ogni momento che succede senza impazzire.

Ma la vera chicca di questo monopattino è che non scende a compromessi con la sicurezza quindi non avere timori. I freni hanno un doppio sistema con disco, le luci di segnalazione sono presenti sia davanti che dietro per essere visti dagli automobilisti anche nella notte più buia e gli pneumatici sono stati migliorati 3 volte rispetto ai classici sul mercato. Resistono a qualunque cosa e non si bucano neanche se ti ci impegni.

Cos'altro dirti se non che raggiunge i 20 km/h ossia il limite prestabilito dalla legge italiana e che ha un'autonomia che arriva fino ai 20 chilometri?

Approfitta all'istante del ribasso su Amazon e acquista questo scooter Xiaomi a soli 299,99€.