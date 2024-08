M1 Ultra e pressa a caldo 3 in 1: xTool lancia 2 nuovi prodotti straordinari

In un’era in cui il fai da te e l’artigianato sono sempre più popolari, xTool ha compiuto un passo avanti rivoluzionario con la sua ultima creazione: M1 Ultra. Questa macchina all-in-one è il risultato di anni di ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di fornire agli appassionati di bricolage uno strumento in grado di soddisfare tutte le loro esigenze creative. Oltre e lei, arriva in commercio anche la nuovissima pressa a caldo 3 in 1. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli delle novità.

M1 Ultra: caratteristiche e dettagli

Nato dall’esperienza maturata nello sviluppo di macchine per incisione laser, il marchio ha saputo conquistare la fiducia di oltre 300.000 utenti in tutto il mondo. Modelli come P2 e F1 Ultra sono diventati dei veri e propri punti di riferimento nel settore, sia per le prestazioni che per l’affidabilità. Ma xTool non si è mai fermata qui, continuando a esplorare nuovi orizzonti per offrire soluzioni sempre più evolute agli amanti del fai da te.

Tre anni fa, il lancio del modello M1 su una piattaforma di crowdfunding ha riscosso un enorme successo tra gli appassionati del settore. Da qui è nata l’idea di xTool: perché non offrire una soluzione in grado di soddisfare tutte le esigenze degli appassionati di bricolage? È così che è nato M1 Ultra, la macchina più completa e versatile sul mercato per far fronte alle crescenti richieste degli utenti.

Attualmente, M1 Ultra vanta quattro funzioni principali: incisione laser, taglio a lama, disegno a penna e stampa a getto d’inchiostro. In futuro, le sue capacità continueranno a espandersi. Super completa, può gestire materiali decisamente spessi, arrivando fino a 99 mm o, con la base rialzata, fino a 125 mm di spessore. Inoltre, può processare oggetti cilindrici. Grazie a queste funzioni avanzate, si distingue come la macchina più versatile sul mercato, in grado di lavorare praticamente tutti i tipi di materiali.

Che tu stia creando design complessi o lavorando su materiali diversi, M1 Ultra semplifica l’intero processo, rendendolo perfetto per qualsiasi progetto creativo. Inoltre, essendo progettato per essere aggiornabile, offrirà sempre nuove funzionalità in futuro.

Semplice da usare, fra le sue feature vanta un avanzato sistema di posizionamento punto-punto. Anche i principianti possono trovare facilmente il punto perfetto per avviare il loro progetto in soli tre secondi. Inoltre, l’integrazione con la fotocamera del tuo smartphone ti permette di confermare e regolare visivamente la posizione, assicurandoti di ottenere esattamente ciò che vedi sullo schermo. Questa funzione intuitiva rende M1 Ultra accessibile e comodo per utenti di tutti i livelli di abilità.

Il comodissimo design a cambio rapido semplifica il processo di sostituzione dei moduli e rimozione della piastra base. Questo sistema consente agli utenti di cambiare i componenti con facilità, risparmiando fino all’80% del tempo rispetto ai metodi tradizionali.

Super sicura da usare, è una macchina laser di Classe 1: che può essere utilizzata in sicurezza anche in ambienti domestici e scolastici, dove la sicurezza è la priorità assoluta. Il coperchio superiore con filtro protettivo per gli occhi e il meccanismo di arresto all’apertura prevengono gli effetti negativi di un potenziale uso improprio, mentre un eccellente sistema di evacuazione del fumo protegge l’ambiente.

Grazie alle sue molteplici funzioni, all’elevata versatilità e alle caratteristiche di sicurezza avanzate, M1 Ultra di Xtool si propone come la soluzione definitiva per gli appassionati del fai da te creativo. Questa macchina cambierà completamente il modo in cui crei e realizzi i tuoi progetti ed è anche super facile da utilizzare.

La nuova pressa a caldo di xTool

Oltre alla potente macchina appena lanciata, il brand ha anche annunciato un nuovo accessorio, che ti permetterà di espandere ulteriormente la quantità di progetti che puoi realizzare. La nuova pressa a caldo 3-in-1 è un insieme versatile di strumenti che ti aiuterà a realizzare progetti unici e di tendenza come non mai.

Il kit super include una pratica pressa a caldo portatile, una mini pressa e una piattaforma di lavoro, offrendo una soluzione completa per soddisfare quasi tutte le tue esigenze di trasferimento a caldo. Che tu stia personalizzando t-shirt, decorando gadget o realizzando accessori in pelle, questo insieme di strumenti è pronto a trasformare le tue idee in realtà.

A rendere speciale questo prodotto è prima di tutto, il sistema FlexiControl ti permette di controllare con precisione la temperatura (da 100°C a 205°C) e il tempo (da 1 a 600 secondi) su entrambe le macchine, eliminando il problema dei tentativi ed errori e assicurando risultati perfetti su una vasta gamma di materiali.

Ancora, queste presse condividono 4 preset personalizzati, il che significa che puoi salvare le impostazioni che usi più spesso per accedervi rapidamente durante i tuoi prossimi progetti. Inoltre, questi preset possono essere condivisi tra i 3 diversi modalità di utilizzo, rendendo il passaggio da una pressa all’altra un gioco da ragazzi.

Per offrirti ancora più versatilità, la pressa principale è dotata di una piattaforma EasyDetach rimovibile. Puoi utilizzarla per un’esperienza di pressatura a mani libere e con pressione regolabile, oppure rimuoverla velocemente per un uso portatile e flessibile in base alle tue esigenze.

Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia come il sensore NTC ad alta precisione, la disposizione ottimizzata dei componenti riscaldanti e l’innovativo sistema Heat Boost, queste presse a caldo raggiungono una temperatura più elevata in modo più rapido e uniforme. In media, risparmierai il 30% del tempo di riscaldamento, ottenendo risultati di trasferimento impeccabili.

Altre caratteristiche degne di nota includono lo spegnimento automatico dopo 11 minuti di inattività, una base isolata e una struttura ignifuga per il massimo della sicurezza. Insomma, con la pressa a caldo 3-in-1 di xTool, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per esprimere la tua creatività senza compromessi e in totale tranquillità.

xTool M1 Ultra e pressa a caldo 3 in 1: prezzi e disponibilità

La potente e versatile macchina per il fai da te creativo, M1 Ultra, è in vendita promozionale a partire da 1399€ (invece di 1799€) con kit base di accessorio e modulo laser a diodo da 10W. Sul sito ufficiale puoi scoprire tutti i dettagli e le altre configurazioni.

La pressa a caldo 3 in 1 ha un prezzo di 319€ per il kit completo: anche in questo caso, è possibile trovare tutte le informazioni – e procedere all’acquista – direttamente sul sito ufficiale.