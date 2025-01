M - Il Figlio del Secolo: il romanzo della serie Sky è in offerta su Amazon

M – Il Figlio del Secolo, la nuova serie Sky Original, è arrivata ieri dopo settimane cariche di aspettative con i primi due episodi. Se li hai visti e sei curioso di conoscere il saggio-romanzo che ha ispirato la serie, sappi che puoi acquistarlo su Amazon in offerta a 17,10 euro. Si tratta del primo di quattro romanzi che trattano, in maniera dettagliata, la parabola di Benito Mussolini.

M – Il Figlio del Secolo, il saggio-romanzo che ha ispirato la serie Sky

Scritto da Antonio Scurati e vincitore del premio Strega, il romanzo di M – Il Figlio del Secolo ha ispirato in pieno la serie diretta da Joe Wright e racconta, sottoforma di saggio e romanzo allo stesso tempo, la figura di Benito Mussolini e la relativa ascesa al fascismo tra il 1919 e il 1925.

Abbiamo un ritratto degli inizi del feroce dittatore: una figura complessa e spietata, che sfrutta un periodo di instabilità sociale e politica per diventare leader incontrastato di un regime autoritario, partendo dalle sue origini di giovane socialista espulso dal partito.

Il romanzo di Scurati è strutturato come una sorta di documentario scritto basato su diverse fonti storiche, mantenendo un ritmo narrativo avvincente tipico appunto dei romanzi. Scurati non applica interpretazioni ideologiche, ma vuole immergerti in un racconto crudo e realistico che sia capace di farti rivivere le tensioni, le pare e le ambizioni di quegli anni.

In attesa che la serie TV si snoderà attraverso gli 8 episodi previsti, puoi quindi vivere il romanzo che l’ha ispirata e che si concentra sulla fondazione dei Fasci di Combattimento, la Marcia su Roma, l’Omicidio Matteotti e il conseguente famoso discorso alla Camera del 3 gennaio 1925 che sancì la nascita della dittatura fascista.

Acquista adesso il romanzo M – Il Figlio del Secolo in offerta su Amazon a soli 17,10 euro.