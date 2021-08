Un bellissimo smartwatch, diverso da tutti gli altri. Perché? Il suo lusso sta innanzitutto nel cinturino in acciaio inox, l'ideale per chi cercava un wearable smart, ma che non fosse troppo sportivo. La cosa più bella è che adesso lo paghi appena 40€ circa da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo, i pezzi disponibili sono pochissimi. Le spedizioni? Rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Lussuoso smartwatch in sconto su Amazon

Un wearable che ti colpisce innanzitutto proprio per il design. Lo indossi e ti regala subito quel tocco di eleganza che cercavi. Sul suo ampio display a colori potrai gestire tutte le attività quotidiane, senza dover necessariamente accedere allo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth. Notifiche, promemoria, avvisi di chiamate in arrivo: niente sarà più un problema.

Oltre a questo, questo gioiellino è anche in grado di affiancarti durante l'attività fisica. Infatti, supporta ben 8 tipologie di workout fra le quali puoi scegliere il tuo preferito e non solo: naturalmente, è anche un activity tracker.

Infine, questo smartwatch è attento alla tua salute e ti aiuta a monitorarla: battito cardiaco, pressione sanguigna, qualità del riposo notturno. Insomma tutto sotto controllo, direttamente dal polso!

Approfitta adesso dell'eccellente promozione Amazon e porta a casa questo lussuoso smartwatch in acciaio a 40€ appena: spunta il coupon in pagina e completa il tuo ordine prima che le scorte finiscano. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Visto che super occasione? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch