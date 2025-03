L'Uovo di Pasqua PlayStation in super offerta con la Festa di Primavera Amazon

Per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon va in sconto anche l’Uovo di Pasqua realizzato in collaborazione tra KitKat e PlayStation. Questa meraviglia golosissima di cioccolato al latte con sorpresa è disponibile a soli 9,49 euro invece di 13,49. La spedizione prevede un imballaggio che garantirà l’arrivo integrò a casa tua.

Uovo di Pasqua PlayStation in offerta

L’Uovo di Pasqua PlayStation si presenta con un guscio di finissimo cioccolato al latte con croccanti pezzetti di wafer che rende ogni morso un’esplosione di gusto: al suo interno troverai una sorpresa esclusiva, vale a dire il KITKAT Bunny di cioccolato ripieno e, soprattutto, un codice per una settimana di prova gratuita su PlayStation Plus Premium.

Insomma, da una parte potrai aprire e gustare il tuo uovo, dall’altro accedere per una settimana a centinaia di giochi per PS5, PS4 e ai classici PlayStation. Un’esperienza che unisce il piacere goloso alla passione per il gaming, rendendo questo uovo di cioccolato a dir poco irresistibile.

Perfetto per rendere la tua Pasqua speciale e indimenticabile, e regalarti tante ore di divertimento con la tua PlayStation 4 o PlayStation 5. Acquista adesso l’Uovo di Pasqua PlayStation 2025 a soli 9,49 euro invece di 13,49.