L'Unione Europea lotta per imporre la Type C come UNICO standard

Secondo quanto si apprende, sembra che l'Unione Europea stia continuando a spingere per rendere la USB Type C come l'unico standard di ricarica presente in commercio. Cosa significa ciò? Semplice: potrebbe far cambiare i piani al noto costruttore di iPhone Apple, visto che si ostina ad inserire la porta proprietaria Lightninig all'interno dei suoi device.

Come detto, il comitato per il mercato e la protezione dei consumatori vuole stravolgere il settore, imponendo delle regolamentazioni che possano aiutare gli utenti a non aver più bisogno di una pletora di cavi differenti fra loro per la ricarica del proprio dispositivo.

L'Unione Europea contro Apple?

Si spera che, in un futuro non prossimo, gli utenti dispongano di un solo cavo/caricabatterie per la carica dei loro device piccoli/medi (pensiamo a telefoni, tablet, cuffie, orologi, smartband e via dicendo). Certo, alcuni device come i wearable potrebbero avere delle difficoltà visto che sono troppo piccoli, ma mai dire mai.

Inoltre, è il comitato stesso che insiste in ciò: intende anche portare un nuovo standard per la ricarica wireless dei suoi terminali e questo piano rientra nello sforzo dell'Unione Europea per ridurre i rifiuti elettronici.

Notiamo, non di meno, che l'UE vuole nuove etichette sulle confezioni dei telefoni/tablet/gadget tech in generale: le aziende saranno tenute ad indicare la presenza di un cavo di ricarica all'interno della confezione: questo dovrebbe aiutare gli utenti nella scelta del proprio dispositivo.

L'origine della confusione risale al 2020, quando Apple ha scelto di togliere dal commercio le cuffie e i caricatori da muro dalle confezioni dei suoi iPhone. L'azienda ha sempre citato – come motivazione – l'abbassamento della produzione di rifiuti ambientali, ma la verità è che ha ricevuto numerose critiche da parte dei clienti. Ecco cosa si legge in merito: