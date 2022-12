L'unica VERA alternativa ad AirTag è in sconto a 16€ su Amazon

Un dispositivo che ti permetta di non perdere più i tuoi oggetti più preziosi come chiavi, borse, dispostivi di valore e non solo. L’unica vera alternativa ad Apple AirTag perché compatibile con il sistema “Dov’è” e studiato esclusivamente per l’utilizzo su iPhone. Questo gadget, a questo prezzo, è assolutamente imperdibile. Infatti, complice un golosissimo sconto a tempo limitato, da Amazon puoi portarlo a casa a 16€ circa appena. Tutto quello che devi fare è completare l’ordine al volo, prima che la promozione finisca.

Come l’AirTag ma a meno di metà prezzo

La sua forza è nel connubio fra qualità e prezzo. Bellissimo esteticamente e ben rifinito, è anche un elegante portachiavi. Abbinalo al tuo melafonino tramite apposita applicazione, aggiungilo al sistema di tracciamento “Dov’è” e utilizzalo esattamente come faresti con un trovatutto di Apple. Lascialo attaccato agli oggetti ai quali tieni di più e che temi di perdere, si occuperà lui di tenere traccia della loro posizione, segnalandotela in caso di necessità.

Lascia perdere le altre alternative, non progettate appositamente per iPhone e non studiate per essere l’unico vero sostituito di un AirTag. Prendi adesso questo spettacolare gadget a 16€ circa appena da Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 16€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.