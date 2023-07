L'Ultimate Edition di Control (PS5) è in offerta su Amazon al miglior prezzo di sempre

L’Ultimate Edition per PlayStation 5 di Control, acclamato videogioco di Remedy Entertainment, è disponibile su Amazon al miglior prezzo di sempre. Se non l’hai ancora giocato, è un’occasione perfetta per recuperare questo titolo apprezzato da pubblico e critica ad un prezzo estremamente conveniente. Oggi può essere tuo a soli 33,36€!

Control è un videogioco d’azione e avventura sviluppato da Remedy Entertainment. Il gioco segue Jesse Faden, che diventa direttrice di un’agenzia segreta paranormale, la Federal Bureau of Control (FBC). Utilizzando poteri sovrannaturali e una pistola modellata dalla mente, Jesse esplora la sede della FBC, il misterioso edificio chiamato The Oldest House, per svelare segreti e combattere una forza oscura conosciuta come Hiss. Control offre un’esperienza di gioco mozzafiato grazie alla sua narrativa avvincente, un ambiente surreale e combattimenti epici, trasportando i giocatori in un mondo paranormalmente avvincente.

Normalmente proposta a 42,99€, l’Ultimate Edition per PS5 di Control è oggi disponibile a soli 33,36€ – cioè il miglior prezzo di sempre a cui sia mati stata proposta su Amazon. Il prezzo è crollato del 21%! Ti ricordiamo che la Ultimate Edition include ogni singola espansione uscita fino ad oggi per Control. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.