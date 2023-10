Luigi's Mansion 3: il gioco più "spaventoso", TUO a soli 50€

Conoscevate il videogioco dedicato a Luigi, il fratello minore di Super Mario? Bene: sappiate che il timido co-protagonista della saga videoludica più famosa di tutti i tempi, dispone perfino di una serie di videogame dal titolo “Luigi’s Mansion“: parliamo di prodotti platform in 3D, ricchi di avventura, di suspance e non solo. Siamo arrivati al terzo capitolo di questa saga e adesso sappiate che potrete portarvelo a casa all’incredibile prezzo di 50,90€, spese di spedizione incluse.

Luigi’s Mansion 3: l’avventura più spaventosa che ci sia in un hotel “da brividi”

Luigi’s Mansion 3 è stato rilasciato per la Nintendo Switch nel 2019 ed è stato accolto con entusiasmo dai fan di lunga data e dai nuovi arrivati. Il gioco presenta una trama avvincente: Luigi e i suoi amici vengono invitati a soggiornare in un hotel di lusso, ma ben presto si rendono conto che questo è infestato da fantasmi. La principessa Peach e gli altri sono stati catturati, e spetta al timoroso idraulico baffuto, armato solo di un aspirapolvere modificato, il compito di salvarli.

La serie è nota per il suo mix unico di avventura, esplorazione e puzzle-solving. In questo capitolo, Luigi deve esplorare i vari piani dell’hotel infestato, catturare fantasmi e risolvere enigmi per avanzare nella storia. Ogni piano ha un tema diverso, che va da un ristorante spettrale a una pista da ballo stregata.

Un altro elemento di gioco interessante è il personaggio di Gooigi, una versione gelatinosa di Luigi che può attraversare sbarre e oggetti a cui il protagonista “normale” non può accedere. La Nintendo Switch sfrutta appieno il potenziale del videogame, con dettagli ricchi e una varietà di effetti visivi sorprendenti. E ora, su Amazon, puoi portare questa incredibile avventura a casa tua al prezzo straordinario di soli 50,90€.

“Luigi’s Mansion 3” è un capitolo che si presta perfettamente sia a sessioni di gioco brevi che a maratone lunghe. Con la sua atmosfera spaventosa ma mai troppo seria, è adatto agli utenti di tutte le età.

