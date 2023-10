Luigi's Mansion 3: il gioco più emozionante che ci sia, oggi a meno di 50€

Se sei un possessore di una Nintendo Switch e sei alla ricerca di un’avventura avvincente e spettrale, allora Luigi’s Mansion 3 è il titolo che fa per te. Questo incantevole titolo sviluppato da Next Level Games e pubblicato dalla grande N per la console proprietaria Switch promette un’esperienza straordinaria e emozionante. Costa solo 49,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciartelo sfuggire perché è un best buy alla cifra a cui viene proposto oggi.

Luigi’s Mansion 3 su Amazon: imperdibile

Luigi’s Mansion 3 ti porta in un’ambientazione completamente nuova rispetto ai titoli precedenti. Il gioco si svolge all’interno del lussuoso Hotel Last Resort, un complesso alberghiero tanto affascinante quanto misterioso. Ogni piano dell’hotel offre un’ambientazione diversa, dall’esclusiva hall all’oscuro sotterraneo, ognuno con i suoi segreti e fantasmi da scoprire.

Il protagonista del gioco è il fratello di Mario, Luigi. Questo titolo offre una sfida unica, poiché il nostro idraulico baffuto si trova ad affrontare fantasmi e mostri spaventosi pur non essendo noto per la sua audacia. La sua espressione di terrore e il suo atteggiamento impacciato lo rendono il personaggio perfetto per un’avventura spettrale. Per difendersi dai nemici, Luigi utilizzerà la Poltergust G-00, un aspirapolvere speciale in grado di catturare fantasmi e risolvere enigmi. Inoltre, Luigi’s Mansion 3 offre un’esperienza cooperativa, permettendo a un secondo giocatore di controllare Gooigi, un doppione gelatinoso di Luigi.

Ogni piano dell’hotel è infestato da fantasmi di tutti i tipi e dimensioni. Dovrai affrontare fantasmi buffi, fantasmi spaventosi, fantasmi ingegnosi e molto altro. La varietà dei fantasmi aggiunge profondità al gameplay e ti terrà sempre sulle spine. La cura dei dettagli è una caratteristica distintiva di questo capolavoro per Nintendo Switch. Con un prezzo di soli 49,90€ questo sarà un videogame imperdibile nella tua collezione: acquistalo oggi prima che terminino le scorte.

