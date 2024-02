Ludos Clamor 2 Pro, super cuffiette in offerta: oggi le paghi solo 17,97€

Gli auricolari Ludos Clamor 2 Pro offrono un’esperienza audio eccezionale a un prezzo conveniente, ora disponibili su Amazon con uno sconto del 10%, a soli 17,97€ invece di 20,00€. Queste cuffie in-ear con filo e microfono sono progettate per offrire un audio intenso e una comodità duratura, insieme a una serie di funzionalità pratiche che le rendono ideali per l’uso quotidiano.

Compatibili con una vasta gamma di dispositivi, inclusi gli iPhone di nuova generazione, Samsung Galaxy, iPad, iPod touch e altri dispositivi con jack da 3,5 mm, questi auricolari offrono un’ampia compatibilità per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

I cuscinetti ergonomici in Memory Foam assicurano una vestibilità confortevole e stabile, rimanendo saldamente in posizione anche durante l’attività fisica o gli spostamenti. Nella confezione sono inclusi tre paia di cuscinetti in silicone di ricambio, garantendo una vestibilità personalizzata per ogni utente.

La qualità audio ottimale è garantita dai microfoni in metallo e dal comando di controllo integrato, che consente di regolare il volume e di rispondere/terminare le chiamate in modo rapido e intuitivo.

Il cavo intrecciato antigroviglio di circa 1,2 metri è progettato per resistere all’usura e ai grovigli, assicurando una durata superiore nel tempo. Inoltre, gli auricolari sono dotati di magneti che si attraggono l’un l’altro, consentendo di indossarli come una collana quando non sono in uso, evitando così il rischio di perderli.

Per garantire la massima tranquillità, gli auricolari Ludos Clamor 2 Pro sono coperti da una garanzia di 5 anni. Nella confezione sono inclusi anche una guida, tre paia di cuscinetti in silicone di ricambio e una custodia per il trasporto, rendendoli pronti all’uso e facili da trasportare ovunque tu vada.

Gli auricolari Ludos Clamor 2 Pro offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, con un audio di alta qualità, una vestibilità confortevole e una serie di funzionalità pratiche che li rendono perfetti per l’uso quotidiano. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon e aggiungili al tuo carrello oggi stesso!

