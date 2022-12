Luci con sensore di movimento, ricaricabili e magnetiche, 2 a 12€

Oggi puoi fare un vero colpaccio grazie a questa super offerta che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello queste 2 luci con sensore di movimento a soli 12,99 euro, invece che 18,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Hanno una batteria ad alta capacità incorporata che potrai ricaricare tramite cavo micro USB già incluso in confezione. Sono dotate di una striscia adesiva magnetica che ti permette d’installarle praticamente ovunque senza forare muri o mobili. Le puoi mettere all’interno degli armadi, dei cassetti oppure attaccarli al muro nei punti di passaggio.

Luci con sensore di movimento: risparmia e semplifica

Grazie alla grande versatilità di queste luci con sensore di movimento potrai facilmente avere ciò che ti serve in qualsiasi punto della tua stanza. Ad esempio potresti installarle vicino alle scale per avere una buona visuale quando devi salire e scendere. Oppure a fianco del comodino della camera da letto per quando leggi o ti devi alzare di notte. O ancora in un armadio o in un cassetto, così che anche al buio potrai facilmente vedere ciò che c’è all’interno.

Offrono 3 modalità tra cui scegliere in base alle tue esigenze. Potrai tenerle sempre accese, sempre spente, oppure in modalità automatica. Quest’ultima mette in funzione il sensore intelligente di movimento che accende la luce quando gli passi davanti entro un raggio di circa 3 m e poi si spegne in automatico dopo 30 secondi. In questa modalità possono durare fino a due mesi senza ricaricarle. E inoltre sono dotate di una ricarica rapida, tramite cavo micro USB, bastano 2 ore e mezza e sono di nuovo al 100%.

Questa è davvero un’offerta da non perdere, difficilmente potrà durare ancora per molto. Prima che sia tardi quindi vai su Amazon e acquista le tue 2 luci con sensore di movimento a soli 12,99 euro, invece che 18,99 euro, applicando il coupon in pagina. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.