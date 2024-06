Luci LED automatiche: 3 strisce luminose a poco più di 20€

Le luci LED di Tolare offrono una soluzione pratica ed efficiente per illuminare qualsiasi area della tua casa. Con 3 strisce dotate di 7 luci ciascuna, garantiscono un’illuminazione uniforme e immediata. Il sensore di movimento integrato è particolarmente utile, accendendo automaticamente le luci entro un raggio di 4 metri e un angolo di 100 gradi. Inoltre, le luci si spengono in automatico dopo 13 secondi di inattività, a tutto vantaggio della batteria.

Non perdere questa occasione: ordina subito le luci LED Tolare su Amazon e utilizza il coupon con sconto di 2 euro disponibile in pagina per averle al prezzo speciale di 21 euro.

Luci LED Tolare a prezzo stracciato

L’installazione delle strisce luminose è semplice e veloce. Il magnete integrato ti aiuta a fissare facilmente le luci LED su qualsiasi superficie metallica. In alternativa, puoi utilizzare la striscia adesiva da 3m inclusa per posizionarle ovunque desideri. Non sono necessari strumenti speciali né cablaggi costosi.

La batteria delle luci LED è ricaricabile tramite un cavo USB incluso nella confezione: puoi ricaricarla usando qualsiasi dispositivo a 5V o una powerbank. Inoltre, le luci possono essere rimosse rapidamente, permettendoti di spostarle a seconda delle tue necessità. Queste strisce luminose sono ideali per molteplici utilizzi: illuminazione della cucina di sera, luce notturna per la camera da letto, illuminazione dell’armadio, delle scale, della soffitta e molto altro.

Sii veloce e metti nel carrello 3 strisce con luci LED a un prezzo imbattibile, prima che le scorte si esauriscano: saranno a casa tua nel più breve tempo possibile e non riuscirai più a farne a meno.