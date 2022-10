Luci con sensore di movimento in OFFERTA su Amazon

Rendi le tue attività quotidiane più semplici grazie a questo set di due luci che oggi Amazon ha messo in offerta al 15%, spuntando il coupon. Metti subito nel tuo carrello queste due luci con sensore di movimento a soli 19,21 euro, invece di 22,59 euro.

Con questa piccola spesa avrai un ottimo risultato. Potrai attaccare queste luci nei posti che ti servono come ad esempio dentro gli armadi, nei cassetti o lungo le scale. Così eviterai di accendere la luce principale, risparmiando e semplificandoti la vita.

Non perdere questa straordinaria occasione. Vai subito su Amazon, spunta il coupon del 15%, e acquista queste due luci con sensore di movimento a soli 19,21 euro. Puoi riceverle comodamente a casa tua senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

Luci con sensore di movimento: scegli la modalità che ti serve

Queste luci con sensore di movimento hanno un’ottima illuminazione e possono essere utilizzati in vari posti. Dove hai bisogno di vedere durante la notte. Puoi scegliere tra 4 modalità d’illuminazione quella che più soddisfa le tue esigenze. Rilevamento solo notturno, solo diurno, sempre acceso, oppure sempre spento. Nella modalità con il sensore, appena viene rilevato il movimento, i LED si accendono e poi si spengono dopo 15-18 secondi.

Hanno una durata eccezionale di ben 30 giorni in modalità sensore di movimento, e potrai ricaricarle facilmente tramite USB. Con 4 ore di ricarica saranno di nuovo al massimo. Grazie al magnete incorporato puoi agganciarle a qualsiasi superficie di ferro, oppure utilizzare le viti già presenti in confezione per attaccarle a un armadio o una parete.

Approfitta di questa fantastica offerta e risparmia. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello queste due luci con sensore di movimento a soli 19,21 euro, invece di 22,59 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.