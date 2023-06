Luce vintage ma sempre SMART: lampadina E27 a 6€ con Alexa e Google

Se hai un lampadario a vista o una lampada speciale dal cuore vintage non puoi di certo mettere una qualunque lampadina. Ho capito che la vuoi smart, ma deve essere bella a vedersi altrimenti spezzi l’emozione, dico bene? Per questo ho da proporti questa lampadina E27 smart, compatibile con gli assistenti e bellissima a vedersi.

Non solo te la porti a casa in sconto, ma se spunti il coupon hai anche il 50% in più. Praticamente la paghi 6,49€ e non te ne penti. Cosa aspetti? Collegati subito su Amazon e non perdere questa occasione.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Lampadine E27 smart, vintage, perfetta per casa tua

AIGOSTAR è praticamente un colosso nell’illuminazione intelligente ed è per questo che non puoi farne a meno. Se vuoi una lampadina E27 da mettere in bella vista, questo è il modello che fa al caso tuo. Con questa forma allungata ricorda proprio uno di quei bulbi vecchio stile e crea un ambiente eccellente.

Con attacco E27 come ti ho sottolineato più volte, la puoi mettere un po’ dove vuoi quindi sia su lampade che lampadari. In più non ha bisogno di alcun hub: la avviti, scarichi l’applicazione ed è pronta per essere utilizzata.

Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, se li hai in casa li utilizzi per gestire la luce con la tua voce.

Solo alcune precisazioni: è dimmerabile, programmabile ed illumina a dovere ma la colorazione non può essere modificata, questa lampadina emette luce calda esclusivamente.

Non perdere la tua occasione di portare a casa una lampadina E27 smart e dal look vintage a soli 6,49€. Collegati su Amazon dove spunti il coupon e ottieni il 50%.

