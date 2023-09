Luce solare LED con sensore di movimento: offerta BOMBA (-29%)

L’esterno della tua abitazione è sempre poco illuminato perché hai paura di una bolletta troppo salata? Risolvi questo problema acquistando subito l’imperdibile luce solare LED con sensore di movimento in offerta al prezzo super conveniente di soli 25 euro circa invece di 36 euro. Per poter risparmiare quasi 10 euro, ti basterà approfittare dello sconto TOP del 29%.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime avrai la possibilità di sfruttare importanti vantaggi, come la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Caratterizzato dalla presenza di due parti distinte, ossia il pannello solare e il corpo della lampada, potrai installare questo dispositivo ovunque tu vorrai poiché provvisto della certificazione IP65.

Dunque, è resistente alla pioggia, alle alte temperature e a quelle più rigide. In base alle tue esigenze, utilizzando il telecomando, potrai scegliere tra 3 differenti modalità di illuminazione. Non dovrai sfruttare alcun tipo di energia elettrica, ma questa lampada solare sfrutterà la luce del sole per poi illuminarsi di notte.

Completa di un utilissimo sensore di movimento grazie al quale la lampada andrà ad accendersi ogni qual volta verrà rilevato il movimento di un animale o di una persona (in base alla modalità che andrai ad impostare), questo imperdibile dispositivo può essere utilissimo anche per spaventare qualche intruso.

Grazie alla presenza della batteria ultra-ampia da 2200 mAh il LED solare all’aperto sarà tranquillamente alimentato per 6-10 ore e sarà attivo per tutta la notte. Insomma, un prodotto unico che ti farà risparmiare sulla bolletta senza rinunciare ad una casa ben illuminata.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e concludere subito il tuo ordine che ti permetterà di acquistare questa utilissima luce solare LED con sensore di movimento in offerta a soli 25 euro. Affrettati, lo sconto del 29% potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.