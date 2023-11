Luce e gas a prezzo bloccato: la fine del mercato tutelato non è un problema con NeN

Il mercato tutelato terminerà a partire da inizio gennaio 2024: per evitare aumenti per le bollette di luce e gas è possibile scegliere oggi tariffe a prezzo bloccato come quelle proposte da NeN, fornitore che, grazie anche a un approccio chiaro e trasparente, è diventato oggi un punto di riferimento del mercato energetico.

Giocare d’anticipo conviene: scegliendo NeN, infatti, si possono bloccare i prezzi di luce e gas e evitare aumenti che potrebbero arrivare nelle prossime settimane, in parallelo alla fine del mercato tutelato. Le offerte luce e gas di NeN prevedono la possibilità di bloccare il prezzo a 0,198 €/kWh per la luce e a 0,69 €/Smc per il gas.

I prezzi sono fissi per 12 mesi. Tutti i nuovi clienti NeN riceveranno anche uno sconto di 48 euro per fornitura. Per attivare le offerte è possibile seguire il link qui di sotto, raggiungere il sito ufficiale di NeN e completare una breve procedura online (basta avere una bolletta precedente per recuperare i dati necessari).

Con le offerte a prezzo bloccato di NeN la fine del mercato tutelato non è un problema

NeN permette di bloccare il costo di luce e gas per un anno. Le tariffe del fornitore, come detto in precedenza, garantiscono un prezzo fisso di 0,198 €/kWh per la luce e a 0,69 €/Smc per il gas per i primi 12 mesi di fornitura. Da notare, inoltre, che è disponibile uno sconto di 48 euro per fornitura (4 euro al mese per 12 mesi).

NeN applica il meccanismo della rata mensile fissa. Considerando il costo dell’energia citato e il consumo dell’utente (individuabile dall’ultima bolletta inviata dal fornitore), infatti, il fornitore calcola la rata mensile che sarà valida per i 12 mesi successivi e terrà conto dello sconto di 48 euro riservato ai nuovi clienti.

Per attivare le offerte basta seguire il link qui di sotto.

