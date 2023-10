Luce calda? Ok ma con lampadina SMART TP Link a soli 7€

L’illuminazione smart non è dedicata soltanto a chi ama sperimentare con i colori. Se sei un purista e quindi un amante dei colori caldi e naturali puoi sempre optare per un sistema intelligente. Per questo ti presento la lampadina E27 di TP Link che risponde proprio alle tue esigenze.

Ora in promozione su Amazon è un piccolo gioiellino quindi collegati al volo e acquistala con appena 7€, vedi che non te ne pentirai.

Delle spedizioni non ti preoccupare, con i servizi Prime sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Lampadina Smart E27: non farne a meno ora che è in promozione

La Lampadina di TP Link è una vera e propria certezza. Semplicissima da utilizzare non ha bisogno di alcun Hub per essere controllata quindi hai a disposizione un mezzo che si adatta ad ogni esigenza. In modo particolare, questo modello ha un attacco E27 che la rende pressoché universale.

Per quanto riguarda la sua gestione puoi optare sia per l’applicazione ufficiale su smartphone sia per la tua voce. Se in casa hai un assistente vocale del calibro di Amazon Alexa o Google Assistant non ti limitare.

Cosa fa? Come ti ho detto, questo modello è dedicato a chi ama l’illuminazione calda e naturale. Quindi non puoi cambiare colore ma ovviamente puoi modificare l’intensità della luce, creare timer e programmazioni per renderla ancora più efficiente.

