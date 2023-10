Luce automatica wireless (lunga 30 cm): prezzo Amazon SCONCERTANTE (9,99€)

Questa spettacolare luce automatica wireless è spettacolare. Lunga ben 30 centimetri, puoi regolarne l’intensità luminosa e la temperatura. Grazie alla batteria integrata ricaricabile, puoi usarla ovunque senza il vincolo dei cavi.

In promo scorta, hai la possibilità di portare a casa la confezione con 2 kit completi a 19,99€ appena. Ogni set lo prendi a 9,99€ ed è composto da lampada, cavo di ricarica e supporti magnetici per il posizionamento. Se la promozione non è già finita, semplicemente completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

Un prodotto utilissimo in una mare di contesti. Sfruttane il potenziale ovunque occorra: sotto i pensili della cucina, negli armadi, nel corridoio, lungo le scale. Non c’è alcun vincolo dei cavi, quindi praticamente non ci saranno limiti.

Questo particolare modello è ha una forma di barra sottile lunga ben 30 centimetri ed è in grado di offrire potente luminosità. Facile il posizionamento, grazie al kit magnetico che ricevi in dotazione. Facilissimo il funzionamento: il sensore crepuscolare e quello di movimento rendano tutto assolutamente automatico.

Non per perdere l’occasione di portare a casa ben 2 unità di luce automatica wireless a 19,99€ appena da Amazon: solo 9,99€ al pezzo (completo di accessori). Completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.