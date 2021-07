Un lucchetto con lettore d'impronta digitale per liberarsi dalle chiavi, che spesso dimentichi oppure non ai dove mettere. Ora da Amazon lo prendi a 15,98€ con spedizioni rapide e gratis. Una genialata a prezzo super accessibile.

Lucchetto con lettore d'impronte: prezzo super su Amazon

Pensa a una banalità: la palestra. Lasci tutto nell'armadietto, metti il lucchetto e… le chiavi? Dove metti le chiavi? Appunto. Immagina se il tuo dito fosse la chiave: mi pare più che ovvio che non ci sarebbe bisogno di trovargli un posto dove sistemarlo, ecco.

Proprio questo rende dispositivi come questi, sicuri e affidabili, delle genialate da non sottovalutare. Apri il lucchetto come sblocchi i tuoi dispositivi: con l'impronta digitale. Non serve il Bluetooth, lo smartphone, la connessione o altre feature inutili: arrivi, metti il dito, apri e basta.

Sicuro e dotato di un chip al suo interno, non manca una batteria integrata (a lunghissima durata) che ricarichi solo all'occorrenza. Questo eccellente lucchetto con lettore d'impronte digitali può essere il tuo migliore amico per le vacanze: che si tratti dell'armadietto in spiaggia o della valigia nella camera d'hotel: ti metti al sicuro con poco, non servono chiavi che non sapresti dove sistemare e sei tranquillo.

Il tuo affare su Amazon lo fai adesso: appena 15,98€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Ti piacciono chicche come queste? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

