Finalmente è ufficiale, il Lucca Comics & Games torna in presenza nel 2021, la fiera avrà luogo dal 29 ottobre al 1 novembre 2021. A comunicare la lieta notizia è l'organizzazione dell'evento, con un video su YouTube che mostra le principali location che ospiteranno eventi, tornei ed esposizioni all'interno della città di Lucca.

Lucca Comics & Games è da diversi anni un appuntamento fisso per nerd e appassionati di videogiochi, manga, cosplay e molto altro, quest'anno gli appuntamenti previsti saranno svolti nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, secondo le indicazioni del Ministero della Salute. Tra le principali location che ospiteranno la fiera non può mancare il Palazzo Ducale, così come il Palazzetto dello Sport e la Cavallerizza.

La fiera toscana proporrà anche diversi eventi in live streaming, per consentire di respirare aria di Lucca Comics anche a chi non prenderà parte agli eventi in presenza. L'importante annuncio trasmette un senso di semi-normalità agli appassionati, che ogni anno invadono le strade della città toscana esplorando i vari padiglioni e mostrando cosplay sempre più originali e stravaganti.

Intanto il prossimo 15 settembre si terrà la conferenza stampa ufficiale, durante la quale gli organizzatori confermeranno date e location degli appuntamenti principali, mentre la vendita dei biglietti partirà il 21 settembre.

