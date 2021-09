Lucca Comics and Games annuncia lo store Amazon e i Comics Award

Buone notizie per tutti gli amanti di fumetti, manga, graphic novel e pop culture! Amazon.it si conferma l'e-commerce ufficiale di Lucca Comics and Games. Infatti, nello store di Amazon dedicato si possono trovare anteprime e grandi classici dei fumetti che sapranno conquistare non solo i fan di lunga data del festival ma anche coloro che vogliono scoprire, poco a poco, questo mondo magico. Anche perché fumetti e manga sono il terzo genere letterario più apprezzato su Amazon.it, come conferma l’ultima classifica di Amazon.it sui generi più letti nelle diverse città italiane.

Tutte le novità dello store e l'Amazon Comics Award

Tra le novità che sicuramente incuriosiranno il pubblico anche il capolavoro della Disney, TopoPrincipe, One piece. Celebration edition. Ediz. speciale (Vol. 99) di Star Comics, il cofanetto Panini Comics del manga futuristico di Tsutomu Nihei, Blame! Master edition, o Frieren. Dopo la fine del viaggio (Vol. 1), splendido shonen fantasy di Edizioni BD, creato da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe.

Inoltre, dopo il successo del 2020, dal 22 settembre al 1° novembre, riprende la nuova edizione dell’iniziativa Amazon Comics Award: gli amanti dei fumetti potranno scegliere la loro opera preferita tra le 21 candidate da autori e editori. Inoltre, coloro che voteranno il fumetto vincitore dell’iniziativa riceveranno in premio un Buono Sconto Amazon.it del valore di €5.

Per partecipare alla votazione, basta effettuare l’accesso con il proprio account Amazon.it sul sito ufficiale dell'evento, cliccare sulla copertina del fumetto preferito e selezionare il tasto “vota”. Tornano anche gli appuntamenti speciali riservati ai clienti Amazon.it: cinque incontri online con nomi importanti del settore del fumetto, dell’illustrazione e della cultura pop. Maggiori dettagli sugli eventi e sulle modalità di partecipazione saranno presto comunicati.