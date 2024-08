Lubluelu SL60D, un super robot 3-in-1 ultra economico: oggi a soli 165,99€

Il Lubluelu SL60D è un robot aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 progettato per offrire una pulizia domestica completa ed efficiente. Attualmente è disponibile su Amazon a 165,99 € (con uno sconto del 20% e un ulteriore coupon di 20 €). Un ottimo prezzo, per un ottimo robot 3-in-1 con diversi assi nella manica che lo rendono un’opzione decisamente interessante.

Il Lubluelu SL60D offre una potenza di aspirazione di 4000Pa, che lo rende capace di affrontare facilmente polvere, peli di animali e altri detriti su diverse superfici, inclusi tappeti e pavimenti duri.

Grazie alla tecnologia LiDAR Laser 9.0, il robot è in grado di mappare la tua casa con precisione, supportando fino a 5 piani di mappatura, rendendolo ideale per abitazioni a più livelli. Questa tecnologia di mappatura avanzata consente al robot di navigare in modo efficiente e di evitare ostacoli, migliorando la copertura della pulizia.

Il robot è dotato di funzionalità di controllo smart, compatibili con WiFi, app mobile e Alexa, permettendo di gestire le operazioni di pulizia comodamente tramite comandi vocali o attraverso un’app dedicata. Puoi programmare le sessioni di pulizia, selezionare modalità specifiche e monitorare lo stato del robot in tempo reale, direttamente dal tuo smartphone.

Il Lubluelu SL60D è progettato per operare in modo silenzioso, il che lo rende perfetto per l’uso durante le ore di relax o di lavoro senza disturbare la tranquillità domestica. La sua funzione di lavaggio integrata assicura che i pavimenti non solo siano aspirati, ma anche puliti con acqua, garantendo una pulizia più completa. Non rimane molto tempo: acquistalo subito a soli 165,99€ sfruttando quest’ottima doppia offerta.