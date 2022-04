LONGER RAY5, incisore laser a prezzo promozionale

Se sei pratico con il fai da te e hai la passione delle macchine per incidere, non devi assolutamente perdere questa incredibile occasione: LONGER RAY5, la prima macchina per incidere con touch screen integrato, è disponibile in offerta a un prezzo promozionale.

Il vantaggio più importante offerto dal dispositivo è appunto il supporto al touch screen, elemento che ti permette di utilizzare la macchina senza più essere costretto a collegarla a un PC.

LONGER RAY5 è la prima macchina per incidere con touch screen integrato, quest’oggi in offerta

Acquistandolo oggi hai l’opportunità di sfruttare un device tramite cui incidere un gran numero di materiali differenti, tra cui: ogni tipologia di legno, carta, plastica, pelle, alluminio e molti altri. LONGER RAY5 dispone di un display touch a colori da 3.5 pollici che ti permette di scegliere le varie modalità di utilizzo, mentre il fascio laser da 0.08mm ti assicura una incisione sempre precisa e soprattutto in grado di perforare anche i materiali più spessi. Tieni bene a mente che tutte le altre macchine per incidere necessitano del collegamento al computer per essere adoperate, mentre LONGER RAY5, proprio per via del pannello touch, ti offre la possibilità di lavorare offline e soprattutto in assenza di un computer.

Con questa soluzione aggiri tutti i problemi legati anche agli eventuali crash o blocchi di sistema del PC che potrebbero bloccare o compromettere la fase di incisione; con questo approccio, e grazie al supporto alle card SD, puoi far partire il tuo progetto di incisione senza rischiare di vederlo bloccato per colpa di un crash del PC.

La macchina per le incisioni, inoltre, può sfruttare anche una scheda madre a 32 bit di nuova generazione non solo più economica dei competitor, ma che ti garantisce anche una velocità di esecuzione dei comandi ancora più rapida. LONGER RAY5 dispone anche di alcuni sistemi di protezione automatici pensati per garantirti sempre il massimo della sicurezza: il fascio laser viene automaticamente interrotto in presenza di fiamme e lo stesso vale anche nel caso in cui il sistema riconosca movimenti troppo bruschi; in entrambi i casi viene emesso un segnale acustico di allarme che ti avvisa. Completamente compatibile con Windows (Windows XP, Windows 7, Windows 8 e 10), Mac e Linux, è possibile utilizzare i programmi LaserGRBL e LightBurn per gestire LONGER RAY5 in ogni suo aspetto.

LONGER, la compagnia che produce la macchina per le incisioni, è leader del settore con numerosi brevetti e invenzioni; sviluppa anche stampanti 3D per uso domestico/industriale e molto altro. Se sei interessato al prodotto e lo vuoi acquistare, ti ricordiamo che puoi acquistare LONGER RAY5 in offerta a questo link a 309$ utilizzando il codice coupon esclusivo “RAY5$30” valido fino al 30 giugno.