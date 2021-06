A quanto pare, popolari stazioni come Oxford Circus, Euston e Bank della Metro di Londra saranno coperte dalla rete internet entro la fine del 2022.

Metro di Londra: arriva Internet

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha annunciato che, entro la fine del 2024, i passeggeri dell'intera London Underground (stazioni e gallerie) avranno a disposizione la connessione mobile. Fermate popolari come Oxford Circus, Tottenham Court Road, Bank, Euston e Camden Town saranno coperte dalla Rete internet entro la fine del 2022, con una copertura che si espanderà gradualmente nei mesi successivi.

L'annuncio arriva poco più di un anno dopo l'introduzione della copertura 4G sulla metà orientale della linea Jubilee, tra Westminster e Canning Town, nel marzo 2020. Transport for London (TfL), l'autorità dei trasporti della città, afferma che la prossima infrastruttura supporterà le reti 5G e 4G, ma spetterà agli operatori mobili offrire supporto per la rete mobile di prossima generazione.

Ho promesso ai londinesi che se mi avessero rieletto per un secondo mandato come sindaco avrei fornito il 4G in tutta la rete della metropolitana. La copertura è già operativa sulla metà orientale della linea Jubilee e sono lieto di annunciare oggi che sto adempiendo a tale impegno, dato che l'accesso completo a Internet sarà disponibile su tutta la metropolitana, con le principali stazioni centrali di Londra come Oxford Circus e Euston che la riceveranno entro la fine del prossimo anno.

Il lavoro di copertura di TfL e BAI Communications riguarderà la posa di oltre 2.000 km (1242 miglia) di cavi all'interno di tunnel e stazioni. Il cablaggio in fibra installato nei tunnel della metropolitana di Londra si collegherà anche ad edifici e altre infrastrutture della città, come l'illuminazione stradale e le fermate degli autobus, consentendo l'installazione di piccoli trasmettitori mobili e l'aumento della copertura in tutta la capitale del Regno Unito.

